Bruno Fernandes foi descoberto por Martelinho no Boavista

Valores de mercado

Martelinho que esteve na rampa de lançamento de Bruno Fernandes nos juniores do Boavista acha inevitável esta atenção da Europa do futebol.Bruno Fernandes tem no entanto uma cláusula de rescisão altíssima. Cem milhões de euros é o valor fixado pelo Sporting clube que o potenciou pela mão de Jorge Jesus.Como futebolista polivalente Bruno Fernandes é nesta altura, segundo Martelinho, um dos jogadores mais selecionáveis para o Campeonato do Mundo.O médio do Sporting é nesta altura um dos jogadores mais valiosos do campeonato português.O site transfermarkt, especializado em mercado, atualizou o valor dos jogadores do campeonato português e o mais valioso neste momento é Gelson Martins (Sporting) avaliado em 30 milhões de euros (€)A lista é ainda composta por:William Carvalho (Sporting) - €25 milhõesBrahimi (FC Porto) - €25 milhõesNo "top 10" estão ainda...Danilo Pereira (FC Porto) - €24 milhõesBruno Fernandes (Sporting) - €20Salvio (Benfica) - €20Pizzi (Benfica) - €20Bas Dost (Sporting) - €19Herrera (FC Porto) - €18Aboubakar (FC Porto) - €18O primeiro jogador que não pertence aos grandes é Raphinha do Vitória Sport Clube (Guimarães) no 36.º lugar cotado em €6 milhões tal como Sérgio Oliveira do FC Porto e Fabio Coentrão do Sporting . Mais abaixo surge Shoya Nakajima, do Portimonense (€5,5 milhões, o mesmo que Diego Reyes e Tiquinho Soares, ambos do FC Porto).Jonas, melhor marcador da Liga, aparece no 30.º posto, juntamente com Diogo Dalot do Porto e e Krovinovic do Benfica , com valor de mercado de €7 milhões.