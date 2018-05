Campeonato da I Liga está a 90 minutos de fechar as contas

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2018, 07:55 / atualizado em 08 Mai, 2018, 07:56 | 1.ª Liga

Com 90 minutos por jogar a competição tem algumas decisões fechadas e outras por decidir.



O novo campeão é o FC Porto e tem acesso direto à Liga dos Campeões.



Benfica e Sporting ainda tentam o segundo lugar que permite jogar a 3.ª pré-eliminatória da “Champions”.



Na Liga Europa entram o terceiro classificado Benfica ou Sporting e Sp. Braga, o Aves se vencer a Taça de Portugal e o Rio Ave se o Aves não conquistar a taça



Na luta para evitar a descida de divisão, reservada para os dois últimos, estão cinco equipas: Estoril (29 pontos à entrada para a última jornada), V. Setúbal (29 pts.), P. Ferreira (30 pts.), Feirense (30 pts.) e Moreirense (32pts.).



Cumpridas 33 jornadas foram marcados 809 golos, em 297 jogos, com 152 vitórias em casa e 85 fora.



Até ao momento foram mostrados 1370 cartões amarelos, 85 vermelhos e assinalados 95 penáltis.



O melhor ataque é do FC Porto com 81 golos marcados e a melhor defesa também dos “dragões com 18 sofridos.



O pior ataque é repartido pelo Moreirense e Estoril com 29 tentos apontados e a pior defesa é do V. Setúbal com 62 golos sofridos.



A última jornada a realizar no próximo fim de semana contempla os seguintes jogos:



Boavista-Belenenses



Rio Ave-Sp. Braga



Feirense-Estoril



Portimonense-P. Ferreira



Aves-Chaves



Benfica-Moreirense



V. Guimarães-Porto



Marítimo-Sporting



V. Setúbal-Tondela