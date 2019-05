Campeonato da I Liga termina e as contas estão abertas

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mai, 2019, 09:13 / atualizado em 20 Mai, 2019, 09:13 | 1.ª Liga

O Benfica foi o vencedor da principal competição futebolística nacional e cimentou a primeira posição do palmarés com 37 conquistas contra 28 do FC Porto e 18 do Sporting.



Ao sagrar-se campeão o Benfica conquista o acesso direto à fase de grupos da milionária Liga dos Campeões de futebol, o que traduz, logo à partida, um encaixe imediato da ordem dos 42 milhões de euros.



Uma verba com as seguintes parcelas: presença na "Champions" 15,23 milhões de euros e um bónus da UEFA, que começa nos 27 milhões de euros, mas pode aumentar conforme o “ranking” de cada clube.



Para além destes montantes o Benfica arrecadará 2,7 milhões de euros por cada vitória na Liga dos Campeões, enquanto o empate será premiado com 900 mil euros.



A estas verbas poderá acrescentar-se as receitas a obter com o "market pool" (verba relacionada com o mercado televisivo de cada clube), a bilheteira, o "merchandising", contratos comerciais e de patrocínio.

Futuro de Benfica e FC Porto na milionária

Com a conquista do título nacional o Benfica assegurou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, a 10ª consecutiva para as águias na prova milionária.



O FC Porto, que terá de disputar uma pré-eliminatória e um “play-off” para chegar à fase de grupos.



Equipas já confirmadas na fase de grupos da Liga dos Campeões: Espanha: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid e Valência Inglaterra: Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham Itália: Juventus e Nápoles Alemanha: Bayern, Dortmund, Leipzig e Leverkusen França: Paris SG e Lille Rússia: Zenit Portugal: Benfica Bélgica: Genk Áustria: Red Bull Salzburgo