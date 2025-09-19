Carlos Vicens quer que o Sporting de Braga se converta numa "equipa unida"

A equipa orientada pelo treinador espanhol não vence no campeonato há três jornadas seguidas, com dois empates e uma derrota registada na ronda anterior, em casa, diante do Gil Vicente (1-0).



O treinador disse esperar “um jogo especial, diferente e muito importante para todos no clube, na cidade e para os adeptos”.



“Estamos conscientes da magnitude e da dimensão deste jogo, do que representa para todos. Sabemos que precisamos de oferecer a nossa versão mais competitiva para conseguirmos a vitória. Temos que deixar a pele em cada ação, cada duelo, como se a vida dependesse disso. Estes jogos são assim, há aspetos táticos, mas são muito de coração”, notou.



Carlos Vicens quer uma reação da equipa ao ciclo negativo.



“Não podemos ficar cabisbaixos e focarmo-nos apenas nos erros, temos que seguir em frente e trabalhar para melhorar. Queremos ser uma equipa unida e, amanhã [sábado], temos que lutar por cada bola como se fosse a última. Temos a ambição de vencer para mudar esta dinâmica e essa sensação em redor da equipa. De uma vez por todas, quero que nos convertamos numa equipa unida”, reforçou.



O treinador admitiu que a semana de trabalho visou corrigir os erros da derrota com os gilistas e apelou ao sentido coletivo da equipa.



“Temos que saber sofrer juntos, e só assim, sendo uma equipa, seremos capazes de ganhar. Vencer em Guimarães, do ponto de vista pessoal, dava-me uma felicidade tremenda dar essa alegria aos adeptos”, disse.



A equipa sofreu seis golos nos últimos quatro jogos, contra um nos sete anteriores e, questionado sobre se pondera voltar ao esquema de três centrais, o técnico frisou que, mais importante que o desenho tático e de “jogar com mais um central ou não”, o êxito tem mais a ver com a consciência da equipa que “terá fazer tudo de maneira coletiva e que os acertos e os erros são de todos”.



Paulo Oliveira, Dorgeles e Sandro Vidigal estão fora do clássico minhoto, devido a lesão, mas Lagerbielke “respondeu bem durante a semana” e, apesar de “uma última avaliação” no sábado, o defesa central sueco deverá ser opção.



Sporting de Braga, sétimo classificado, com oito pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo, com sete, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, jogo que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

