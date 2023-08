Casa Pia e Sporting em duelo cerrado

Para esta época, o Casa Pia, ainda a aguardar pelas obras no Estádio Pina Manique, vai ter os jogos caseiros a alguns quilómetros de distância, mais concretamente Rio Maior, palco já hoje da receção ao Sporting (20:15).Com o regresso na última época, 83 anos depois, ao escalão principal, o Casa Pia teve dois jogos diante dos "leões", na primeira volta derrotado em Alvalade por 3-1 e na segunda por 4-3, então no também emprestado Estádio Nacional.As duas equipas chegam a esta segunda ronda com o conforto de estreias vitoriosas em 2023/24: os casapianos com uma goleada no terreno do promovido Farense (3-0) e o Sporting com um susto, mas salvo nos descontos, em casa diante do Vizela (3-2).





Os "gansos" têm duas baixas por lesão: Léo Natel e Kiki Silva,





A turma da casa chega à segunda jornada com três jogos oficiais disputados em todas as competições, três vitórias e um denominador comum nesse trajeto: zero golos sofridos.





Com um registo defensivo notável o conjunto de Filipe Martins começou a temporada com o pé direito e quer mantê-lo.





Os casapianos vão encontrar uma equipa que também venceu o primeiro encontro, mas diante do FC Vizela.





Os comandados de Rúben Amorim, sem Daniel Bragança e Jeremiah St. Juste de fora por lesão, mas com Morten Hjulmand e Nuno Santos disponíveis para entrar em campo, os "leões" pretendem dar continuidade ao registo histórico que se tem verificado: não perdem este duelo desde 1930.





O árbitro do jogo é Nuno Almeida.



Na segunda jornada, o campeão Benfica, que perdeu na estreia, recebe no sábado o Estrela da Amadora (20h30), já depois de o Sporting de Braga visitar o Desportivo de Chaves (18h00), enquanto o FC Porto entra em campo no domingo, em casa, frente ao Farense (18h00).