Casa Pia procura contrariar o Sporting líder do campeonato

O Sporting, na receção ao Casa Pia, surge em jogo depois de ter sido eliminado nas meias-finais da Taça da Liga.





Rúben Amorim confirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Casa Pia que Geny Catamo está convocado para o desafio desta noite, depois de ter integrado os trabalhos da seleção de Moçambique que participou na presente edição da Taça de África das Nações (CAN). O extremo já tinha regressado a Portugal por altura do embate diante do Braga, mas Amorim preferiu mantê-lo longe da equipa para recuperar bem e estar em perfeitas condições agora.



De volta, mas à titularidade, estará Adán. O guardião espanhol, suplente no embate frente ao Braga, na Taça da Liga, vai voltar à baliza, relegando para segundo plano Franco Israel, guardião suplente, habitualmente chamado para atuar nas taças.



Na hora de visitar o atual líder do campeonato o técnico do Casa Pia, Pedro Moreira, não dá o "ganso" por vencido ao início, apesar de reconhecer o total favoritismo do adversário para o desafio.





Os lisboetas utilizarão as suas armas para discutir o resultado em Alvalade e, na conferência de antevisão ao desafio, Pedro Moreira prometeu uma equipa imprevisível e ambiciosa, disposta a dificultar a tarefa de Rúben Amorim e a equipa que comanda.



Frente aos "leões", o Casa Pia já poderá contar com Beni Mukendi, médio que antecipou o regresso da seleção de Angola, alegando motivos pessoais, e o técnico aproveitou para realçar esse facto e ainda rematar o mercado.



"Sinto que tenho mais uma opção, essencialmente isso. Tenho o grupo preparado e não estou muito concentrado no mercado agora, foco-me bastante neste jogo com o Sporting".