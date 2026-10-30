1.ª Liga
Sporting
Casa Pia-Sporting abre a jornada
Um Sporting 'sobre brasas' visita hoje o Casa Pia, no jogo que abre a 10.ª jornada da I Liga, com os ‘leões’, a nove pontos do líder FC Porto, obrigados a vencer.
No Estádio Municipal de Rio Maior, os ‘leões’ entram pressionados diante dos 'gansos', depois de nos últimos quatro jogos na I Liga apenas terem vencido o Sporting de Braga, somando empates com Arouca e Famalicão, e derrota com Académico de Viseu.
A equipa de Rui Borges chega a este jogo após garantir a qualificação durante a semana para as meias-finais da Taça da Liga, ao vencer em casa o Marítimo (2-1), enquanto o Casa Pia obteve no sábado a segunda vitória no campeonato, em casa do Estrela da Amadora (2-0).
O jogo entre Casa Pia, 16.º classificado, e Sporting, terceiro, com os mesmos 17 pontos do Santa Clara, quarto, tem início às 20:15 e terá arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.
Os ‘leões’ e os ‘gansos’ são os primeiros a entrar em campo nesta 10.ª ronda, na qual o campeão e líder FC Porto recebe no sábado o Estoril Praia (18.º e último), às 20:30.
A jornada encerra apenas na segunda-feira, com dois jogos a partir das 20:15: o Benfica, segundo colocado, recebe o Alverca, oitavo, e o Gil Vicente, sétimo, joga em casa com o Vitória de Guimarães, 13.º classificado.
Programa da 10.ª jornada
Sexta-feira
Casa Pia - Sporting, 20:15.
Sábado
Moreirense - Estrela da Amadora, 15:30.
FC Porto - Estoril Praia, 20:30.
Domingo
Arouca - Nacional, 15:30.
Académico de Viseu - Rio Ave, 18:00.
Marítimo - Santa Clara, 18:00.
Sporting de Braga - Famalicão, 20:30.
Segunda-feira
Benfica - Alverca, 20:15.
Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:15.
A equipa de Rui Borges chega a este jogo após garantir a qualificação durante a semana para as meias-finais da Taça da Liga, ao vencer em casa o Marítimo (2-1), enquanto o Casa Pia obteve no sábado a segunda vitória no campeonato, em casa do Estrela da Amadora (2-0).
O jogo entre Casa Pia, 16.º classificado, e Sporting, terceiro, com os mesmos 17 pontos do Santa Clara, quarto, tem início às 20:15 e terá arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.
Os ‘leões’ e os ‘gansos’ são os primeiros a entrar em campo nesta 10.ª ronda, na qual o campeão e líder FC Porto recebe no sábado o Estoril Praia (18.º e último), às 20:30.
A jornada encerra apenas na segunda-feira, com dois jogos a partir das 20:15: o Benfica, segundo colocado, recebe o Alverca, oitavo, e o Gil Vicente, sétimo, joga em casa com o Vitória de Guimarães, 13.º classificado.
Programa da 10.ª jornada
Sexta-feira
Casa Pia - Sporting, 20:15.
Sábado
Moreirense - Estrela da Amadora, 15:30.
FC Porto - Estoril Praia, 20:30.
Domingo
Arouca - Nacional, 15:30.
Académico de Viseu - Rio Ave, 18:00.
Marítimo - Santa Clara, 18:00.
Sporting de Braga - Famalicão, 20:30.
Segunda-feira
Benfica - Alverca, 20:15.
Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:15.
(Com Lusa)