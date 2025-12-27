Futebol Nacional
Caso da Televisão. FC Porto multado após denúncia de Fábio Veríssimo
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma multa de 12.750 euros ao FC Porto, na sequência das denúncias de Fábio Veríssimo.
Fábio Veríssimo e a sua equipa denunciaram uma tentativa de pressão e intimidação por parte do FC Porto durante o intervalo do jogo contra o Sporting de Braga, a 3 de novembro de 2025.
No balneário dos árbitros, uma televisão estava ligada e exibia, em loop, imagens de lances polémicos, incluindo um golo anulado ao FC Porto nesse jogo. A televisão não podia ser desligada pela equipa de arbitragem.
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, por isso, um processo disciplinar e multou o FC Porto.
