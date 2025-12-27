Caso da Televisão. FC Porto multado após denúncia de Fábio Veríssimo

Fábio Veríssimo e a sua equipa denunciaram uma tentativa de pressão e intimidação por parte do FC Porto durante o intervalo do jogo contra o Sporting de Braga, a 3 de novembro de 2025.



No balneário dos árbitros, uma televisão estava ligada e exibia, em loop, imagens de lances polémicos, incluindo um golo anulado ao FC Porto nesse jogo. A televisão não podia ser desligada pela equipa de arbitragem.



O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, por isso, um processo disciplinar e multou o FC Porto.