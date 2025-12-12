César Peixoto quer Gil Vicente com "humildade" no embate com Casa Pia

“Acho que vai ser um jogo difícil. É uma equipa com qualidade que a tabela classificativa não reflete. Mais dia menos dia vai começar a pontuar e a subir, mas nós sabemos a nossa qualidade, o trajeto que temos feito e vamos lutar pelos três pontos, seja onde for”, afirmou hoje o técnico, em conferência de imprensa.



O treinador dos gilistas insistiu na necessidade de não desvalorizar o adversário olhando apenas para a classificação, falando em manter níveis de concentração e a identidade competitiva que têm marcado o percurso no campeonato.



“É importantíssimo não olharmos para a tabela classificativa. Temos de continuar focados, humildes e encarar o Casa Pia como uma boa equipa, com bons jogadores, que nos vai contrariar muito”, reforçou.



Questionado sobre as ausências e condicionantes do plantel, nomeadamente do avançado Pablo, melhor marcador da equipa, que está lesionado, César Peixoto desvalorizou o impacto, enquadrando-as no desgaste natural de uma temporada longa.



“Faz parte do processo. Isto é uma maratona, não é um ‘sprint’. Não é por não ter o jogador A, B ou C que deixamos de ser competitivos. Quem jogar vai dar resposta e a equipa vai lutar pelos três pontos”, assegurou.



Sobre a menor fluidez ofensiva nos dois últimos jogos, nos quais não marcou golos, o treinador reconheceu fases menos brilhantes, mas destacou a consistência global da equipa e, sobretudo, o desempenho defensivo, que tem sustentado a boa classificação dos gilistas nesta fase da época.



“Em 13 jogos temos apenas três derrotas. Mesmo quando não estamos tão brilhantes, a equipa mostra fibra, organização e qualidade. Já são nove jogos sem sofrer golos e isso é um dado importante”, vincou.



César Peixoto admitiu ainda que mudanças táticas frequentes dos adversários e alterações recentes nas equipas técnicas dificultam a preparação, mas garantiu que o Gil Vicente tem mostrado capacidade de adaptação.



“Temos uma ideia bem vincada, mas sabemos adaptar-nos. A equipa é plástica, entende o jogo e consegue corrigir dentro de campo. Isso tem sido uma das nossas forças”, concluiu.



O Gil Vicente, quarto classificado, com 24 pontos, defronta o Casa Pia, 15.º, com nove, este sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, numa partida marcada para as 15:30, com arbitragem de Márcio Torres, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

