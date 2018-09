Chaves em dia de aniversário quer tramar o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Set, 2018, 12:27 / atualizado em 27 Set, 2018, 12:38 | 1.ª Liga

O líder do clube começa por lamentar a realização do desafio com os encarnados a uma quinta-feira, dia normal de trabalho, e que obriga a um grande esforço de todos para estar no estádio.





“Ganhar ao Benfica seria uma prenda e oxalá assim aconteça”, desabafa Bruno Carvalho ao jornalista Fernando Eurico.









Nesta altura a equipa ocupa o 10.º lugar com duas vitórias e três derrotas e seis pontos contabilizados.O presidente dos nortenhos recorda que o início do campeonato da I Liga não tem sido fácil com deslocações ao Dragão, ao Funchal e ao Bessa mas o ânimo está vivo: “A equipa está a crescer porque trabalha arduamente e os resultados começam a aparecer”.Bruno Carvalho lembra os tempos difíceis de 2011 com um processo de insolvência a que o clube esteve sujeito. Depois disso o objetivo é claro: “Enraizar o clube na 1ª Liga”.A terminar o líder dos flavienses deixa uma palavra de apreço e orgulho por acompanhar o clube e a SAD representante legítimo de uma região emblemática do país.O Desportivo de Chaves defronta o Benfica, no jogo de abertura da sexta jornada do campeonato da I Liga, esta quinta-feira, a partir das 20h15.O jogo terá por cenário o Estádio engenheiro Manuel Branco Teixeira e terá relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, reportagem do Nuno Braga e comentários de José Nunes.