Chuchu Ramírez reforça ataque do Vitória

O clube minhoto garantiu o avançado de 26 anos a título definitivo depois de firmar um acordo nesse sentido com o CA Morelia, emblema mexicano que emprestou o venezuelano ao Marítimo na temporada 2022/23, refere ainda a nota publicada.

Depois de experiências no Estudiantes de Mérida, no país natal, pelo Vera Cruz e pelo CA Morelia, no México, e pelo Coquimbo Unido e Audax Italiano, no Chile, o dianteiro estreou--se no futebol luso pelo Marítimo, na época 2022/23, com dois golos em 26 jogos oficiais por uma equipa que desceu do primeiro para o segundo escalão, mudando--se para o vizinho Nacional na época transata.

Chuchu Ramírez realizou 39 jogos oficiais ao serviço dos alvinegros em 2023/24, tendo somado três assistências e 20 golos, 17 deles para a II Liga, marca que lhe valeu o estatuto de terceiro melhor marcador, num campeonato em que os madeirenses consumaram o regresso à elite do futebol português.

Depois de uma temporada anterior "muito boa", em que crê ter "amadurecido como jogador" e "ganhado experiência", o ponta de lança afirmou estar "preparado para a oportunidade" de regressar à I Liga portuguesa para representar um clube que vai disputar as pré-eliminatórias de acesso à Liga Conferência Europa.

"É um desafio que me agrada muito. Estrear-me na Europa sempre foi um dos meus objetivos e vou preparar-me bem para isso. Só penso em treinar bem e conhecer os meus novos colegas de equipa. Não basta a estreia, quero fazer as coisas bem", vincou em declarações aos meios do clube, tendo-se descrito como um atleta veloz e "bom de cabeça".

O avançado é o quarto reforço do Vitória de Guimarães no período de transferências de verão, depois do defesa João Teixeira Mendes, ex--FC Porto, e dos médios Samu, ex--Vizela, e Marco Cruz, previamente vinculado ao Sporting.