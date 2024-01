Cidade desportiva é um trunfo do Sporting de Braga

A cerimónia, que encerra as comemorações do 103.º aniversário do Sporting de Braga e atribui os prémios relativos a 2023, decorreu na Arena Sporting de Braga, inaugurada no ano passado.”, afirmou o dirigente no discurso de encerramento.Para António Salvador,alcançada pelo Sporting de Braga, “fruto de um imenso trabalho coletivo que a todos deve encher de orgulho e de motivação”.O presidente dos "arsenalistas" notou que hoje o Sporting de Braga “não depende de terceiros para assegurar o seu futuro - essa é a maior conquista a que me orgulho de estar associado nestes quase 21 anos de presidência” – e considerouO clube atribuiu os prémios dos melhores do ano em várias vertentes, destacando-se o de Bruma como melhor futebolista, Álvaro Djaló como revelação e Artur Jorge como de treinador do ano. Deivid (futsal) foi o atleta do ano e Afonso Gomes (atletismo) o de jovem atleta.Ao empresário Jorge Mendes, o Sporting de Braga atribuiu o galardão de "Guerreiro de Ouro e Mérito" e ao presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, o "Guerreiro de Honra".