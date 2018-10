Clássico. Benfica e FC Porto acertam detalhes

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Out, 2018, 08:51 / atualizado em 06 Out, 2018, 08:51 | 1.ª Liga

A equipa encarnada faz os últimos acertos ao “onze” inicial e dissipa dúvidas.



Lema deverá ocupar o lugar de Conti (castigado) no centro da defesa e Cervi espreita o regresso à ala esquerda em vez de Rafa.



Para ficar a salvo de qualquer surpresa e na escassez de defesas centrais o treinador Rui Vitória tem testado Andreas Samaris no centro da defesa durante a semana.



Gabriel está recuperado de uma lesão muscular e luta com Gedson Fernandes por um lugar na equipa inicial.



Rui Vitória fala em conferência de imprensa, às 19h15, para fazer o lançamento do jogo.

Aboubakar a principal baixa nos “Dragões”



A equipa azul e branca faz o último treino na manhã deste sábado. Por volta da hora do almoço Sérgio Conceição faz a antevisão do clássico. Ao início da tarde a equipa parte para Lisboa.



Aboubakar que foi operado ao joelho esquerdo é a única baixa de vulto na equipa habitualmente titular.



Lotação esgotada e segurança

A expectativa é que seja anunciada lotação esgotada do Estádio da Luz antes do início do jogo. Será tudo indica a terceira assistência da época acima dos 60 mil espectadores, depois dos jogos com o Sporting (60.486) e Bayern de Munique (60.224).



A Polícia de Segurança Pública (PSP) avança com uma previsão de 63500 espetadores, contando com 3250 adeptos portistas.



A abertura das portas ocorrerá duas horas antes do início do jogo, pelas 15h30.