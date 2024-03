Conceição tentou persuadir Galeno a representar Portugal

A inédita convocatória de Galeno para a seleção do Brasil foi hoje enaltecida pelo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que procurou nos últimos meses convencer o futebolista luso-brasileiro a atuar por Portugal.

"Falei há uns meses com o selecionador nacional [Roberto Martínez], que me pediu para sensibilizar o Galeno para escolher a seleção portuguesa. Assim o fiz. Contei ao Galeno essa conversa que tive e, depois, dei a minha opinião sobre o que ele podia fazer com a dupla nacionalidade. São situações diferentes. Ao jogar na I Liga portuguesa, tinha mais hipótese de ser chamado à seleção nacional do que à do Brasil. Entretanto, houve várias convocatórias [de Portugal] e ele chegou a estar pré-convocado, mas nunca foi chamado", observou.

Sérgio Conceição falava do tema na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vizela, no sábado, da 26.ª jornada da I Liga, quase em simultâneo com a divulgação da convocatória de Portugal para a receção à Suécia e a visita à Eslovénia, em 21 e 26 de março, respetivamente, num duplo encontro particular de preparação para o Euro2024.

O FC Porto cede quatro jogadores a essa extensa lista de 32 `eleitos`, casos do guarda-redes Diogo Costa, do lateral direito João Mário, do defesa central Pepe e do avançado Francisco Conceição, que se estreia em chamadas à seleção principal, após uma larga experiência no conjunto de sub-21, pelo qual já esteve em dois Europeus da categoria.

"Vejo exatamente da mesma forma. Sinto a mesma felicidade [por Francisco Conceição, seu filho] do que em relação ao Wendell ou ao Galeno. Fico feliz por eles. O João Mário também foi chamado. É um menino a quem, muitas vezes, puxo as orelhas, mas fico tão contente como se ele fosse meu filho. São todos meus filhos", reagiu, entre sorrisos.

Além dos quatro jogadores chamados por Martínez, o FC Porto terá o defesa esquerdo Wendell e Galeno a atuarem pelo Brasil, o lateral direito Jorge Sánchez com o México e o médio Stephen Eustáquio ao serviço do Canadá.

Sérgio Conceição reconheceu que a iminente paragem da I Liga será ideal para baixar a intensidade do calendário dos `azuis e brancos`, que foram eliminados na terça-feira nos oitavos de final da Liga dos Campeões pelo Arsenal, vice-campeão inglês e atual líder da Premier League, numa fase em que perseguem os rivais lisboetas na corrida pelo título.

O FC Porto está no terceiro lugar do campeonato, a sete pontos do líder isolado Sporting (menos uma partida) e a seis do campeão nacional Benfica, segundo classificado, e vai procurar consumar frente ao Vizela a quarta vitória nas últimas cinco jornadas.

"Temos mais uma batalha muito importante amanhã [sábado] e, depois, acho que temos uma pausa merecida para respirar um pouco e para que quem vai às seleções também encontre ambientes distintos. O importante é que eles não se estraguem... Estou a falar para os selecionadores, quanto ao relaxar. Não é fácil voltarem e meterem a máquina a funcionar a alta rotação. Esse é o meu receio, bem como uma ou outra lesão", finalizou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 55 pontos, recebe o Vizela, 17.º e penúltimo, com 21, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 26.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.