Conselho de Arbitragem mantém confiança em Hélder Malheiro

Nuno Patrício 27 Abr, 2017, 18:06 / atualizado em 27 Abr, 2017, 18:06 | 1.ª Liga

"O CA confia no árbitro Hélder Malheiro, assim como em todos os restantes elementos das equipas de arbitragem que semanalmente dirigem os jogos das competições profissionais e não profissionais do país, zelando pelo cumprimento da lei e da verdade desportiva", disse Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do CA, quando questionada pela Lusa.



A posição surge após o CA ter nomeado hoje o árbitro da associação de Lisboa para o jogo Portimonense-Leixões, da 39.ª jornada da II Liga, que se realiza no sábado, uma semana depois de várias pessoas, incluindo Hélder Malheiro e restante equipa de arbitragem, terem sido identificadas no final do Freamunde-Penafiel (1-2), na sequência de denúncias de eventual manipulação do resultado.



"Estamos a acompanhar o processo desde o primeiro momento e entendemos que a celeridade no esclarecimento do que efetivamente terá ocorrido será positiva para todos os intervenientes. O CA estará sempre na primeira linha do combate à viciação de resultados e entende que as autoridades judiciais e disciplinares devem investigar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento", acrescentou Ana Raquel Brochado.



A GNR identificou várias pessoas no final do encontro, após uma queixa do presidente da SAD do Freamunde, Miguel Azevedo Brandão, segundo o qual uma pessoa, também identificada, lhe mostrou mensagens de telemóvel alegadamente recebidas antes do jogo em que constavam o resultado exato verificado ao intervalo e no final do jogo.



"Como todos os agentes desportivos, os árbitros têm direito ao bom nome e contarão sempre com o total apoio do Conselho de Arbitragem caso pretendam agir sobre quem não os respeite", afirmou ainda a porta-voz do CA.



O Penafiel, terceiro classificado, vencia ao intervalo por 1-0 e acabou por vencer por 2-1, num jogo em que o Freamunde, antepenúltimo da tabela e em risco de descida, protestou contra os três golos invalidados por Hélder Malheiro.



Em comunicado emitido na terça-feira, o Freamunde afirmou que "em momento algum foi dito às autoridades que a equipa de arbitragem estaria envolvida na possível combinação de resultados", e sublinhou que "foi um conjunto de decisões da equipa de arbitragem que levou a que o resultado do jogo" fosse aquele previamente anunciado através de SMS para a testemunha que contactou o clube.