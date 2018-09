Costinha acredita em Nacional "confiante" para vencer Santa Clara

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 14:57 / atualizado em 29 Set, 2018, 14:58 | 1.ª Liga

O técnico dos insulares quer uma equipa compacta, confiante e capaz de levar de vencida os açorianos, que apresentam algumas 'baixas' importantes na Choupana.



"Vai ser um jogo difícil, pela forma como o Santa Clara se dispõe em campo. É um adversário difícil, que tem alguns jogadores com impedimentos, devido a lesões e castigos, mas certamente vai apresentar uma equipa forte", afirmou Costinha, em conferência de imprensa.



Independentemente disso, Costinha aponta como objetivo vencer -- "algo que ainda não foi possível para o campeonato" -- e, dessa forma, "presentear" os adeptos 'alvinegros'.



O treinador diz ter ficado satisfeito com a exibição da equipa em Santa Maria da Feire, onde o Nacional empatou 0-0, na quinta jornada.



"Foi muito importante, não apenas pelo ponto conquistado fora de casa, mas pela forma como estivemos em campo, fomos uma equipa compacta e, como eu costumo dizer aos meus jogadores, quando jogamos defensivamente de forma compacta, temos sempre mais oportunidades de ir à baliza contrária e fazer golos", afirmou.



Costinha assegurou que a sua equipa está confiante, assumindo que esse indicador "é muito importante": "Dessa forma teremos sempre mais possibilidades de vencer".



O técnico recordou ainda uma curiosidade ocorrida com o médio argentino Tissone, cuja contratação foi anunciada na sexta-feira pelo clube insular.



"Ele foi meu colega de equipa no Atalanta, em Itália, em 2007, na altura ele começou a jogar quando eu me lesionei. Tenho seguido a carreira dele e considero ser um jogador que pode acrescentar muito à equipa, sobretudo a nível de experiência, embora ele hoje no treino se tenha apercebido que a equipa tem jogadores com muita qualidade, por isso ele sabe que tem de trabalhar muito para jogar", destacou Costinha.



O Nacional, 16.º classificado com quatro pontos, recebe no domingo, a partir das 16:00, o Santa Clara, 11.º com cinco, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.