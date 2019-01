Costinha "de alma e coração" para ajudar Desportivo de Chaves

Lusa Comentários 15 Jan, 2019, 16:21 | 1.ª Liga

O quarto reforço do mercado de inverno do emblema transmontano agradeceu "o apoio e a confiança depositada", em declarações prestadas ao canal oficial do clube.



"Venho de alma e coração para ajudar este clube e região. O que posso prometer é que vou dar sempre o máximo”, disse o jogador de 26 anos, que foi hoje anunciado como reforço dos flavienses até final da temporada 2020/2021.



Costinha deixou o Vitória de Setúbal, clube pelo qual se estreou no escalão máximo do futebol português na temporada 2015/2016.



Enquanto sénior, o médio representou ainda Sertanense, Tocha e Lusitano, em Portugal, e Fredericia, na Dinamarca.



O Desportivo de Chaves garantiu o quarto reforço no mercado de inverno para a equipa às ordens de Tiago Fernandes, depois de já ter contratado os extremos Luther Singh, sul-africano emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, português emprestado pelo FC Porto, e o defesa sérvio Nemanja Calasan, ex-Spartak Subotica.



Em sentido inverso, o Desportivo de Chaves perdeu o defesa central brasileiro Marcão, vendido ao Galatasaray, da Turquia, e rescindiu "por mútuo acordo" com o defesa português Filipe Brigues e o atacante georgiano Avto.