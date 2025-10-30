Custódio Castro garante Alverca motivado para o jogo com o Sporting para a Liga

Os dois clubes voltam a encontrar-se na sexta-feira em Alvalade para a Liga, após a derrota pesada (5-1) no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, que ditou o afastamento dos ribatejanos da prova.



Apesar do desaire, o treinador diz, em declarações à Alverca TV, que não irá faltar motivação ao Alverca para alcançar um resultado positivo na partida para a I Liga de futebol: "Na minha perspetiva, que fui jogador, fazemos o melhor que há que é jogar futebol, por isso, o nosso estado de espírito tem que estar bom e a motivação tem que estar no 'top'".



Na partida com os 'leões' para a Taça da Liga, Custódio Castro geriu a equipa devido aos dois jogos no espaço de três dias. Agora, espera uma imagem diferente do Alverca em Alvalade, apesar de reconhecer o poderio do adversário.



"É mais um jogo para mostrarmos a nossa capacidade e crescimento, até de um jogo para o outro. Vamos defrontar o campeão nacional, bem orientado e com um treinador de qualidade, perante um estádio cheio, mas esses são fatores para fazer com que a nossa paixão, organização e forma de estar no jogo possam sobressair ainda mais", afirmou.



O técnico considerou, por outro lado, que o mais importante é o foco da sua equipa: "Será um jogo difícil, mas são estes desafios que nos fazem crescer. Muitos dos jogadores nunca tinham atuado até hoje na I Liga e estão a jogar em Alvalade. Têm a oportunidade mostrar o seu valor, e é essa paixão e forma de estar que queremos ver dentro do campo", admitiu.



O Alverca, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com 10 pontos, defronta na sexta-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, o Sporting, segundo da tabela classificativa, com 22 pontos, com arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de futebol de Coimbra.