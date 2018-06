Daniel Podence apresenta carta de rescisão ao Sporting

RTP Comentários 01 Jun, 2018, 19:49 / atualizado em 01 Jun, 2018, 20:20 | 1.ª Liga



Num anúncio à CMVM, o Sporting revelou que Daniel Podence também entregou o pedido de rescisão unilateral de contrato





Foto: Comunicado do Sporting à CMVM sober Daniel Podence







"A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que recebeu, na tarde de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa".





Assim, o jogador de 22 anos é o segundo a apresentar a rescisão unilateral de contrato depois de Rui Patrício ter feito o mesmo esta manhã.





Bruno de Carvalho encontra-se em Santa Maria da Feira a responder a questões de sócios e confirmou que o documento entregue por Daniel Podence é igual ao de Rui Patrício e que só muda a assinatura do jogador.