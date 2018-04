Danilo é a única baixa na preparação do FC Porto para o Marítimo

Lusa Comentários 27 Abr, 2018, 16:57 / atualizado em 27 Abr, 2018, 16:57 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, Danilo Pereira, a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tendão de Aquiles da perna esquerda, continua remetido a tratamento, sendo o único nome a constar do boletim clínico portista.



O plantel portista regressa ao trabalho pelas 11:00 de sábado, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada, finda a qual, pelas 12h30, o treinador Sérgio Conceição abordará, em conferência de imprense, o jogo com o Marítimo.



O FC Porto, que a três jornadas do final da I Liga lidera com 79 pontos, mais dois do que o campeão Benfica, segundo, defronta o Marítimo, sexto, com 44, pelas 18h00 de domingo, no Estádio do Marítimo, no Funchal.