Defesa Marcão quer continuar a fazer golos pelo Desportivo de Chaves

"Esta temporada tenho trabalhado muito os lances de bola parada, quer as grandes penalidades, quer os livres diretos, e até ao momento o treino tem dado resultado", explicou durante a sessão de autógrafos promovida pelo clube de Trás-os-Montes na sua loja oficial no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.



A iniciativa do clube 'flaviense' contou ainda com a presença do avançado Perdigão e juntou algumas dezenas de adeptos, sobretudo emigrantes que estão de férias na região, e que aproveitaram para pedir autógrafos e tirar fotografias com os dois jogadores.



O central de 22 anos fez o primeiro golo na vitória por 2-0 sobre o Portimonense para a segunda jornada da I Liga, ao transformar uma grande penalidade.



O resultado foi uma reação à "má entrada" no campeonato, após a derrota frente ao FC Porto.



"Mostrámos a capacidade que o grupo tem em reagir rápido a uma situação difícil e felizmente vencemos o primeiro jogo em casa", destacou.



Na segunda temporada em Portugal, após ter representado o Rio Ave na época anterior, Marcão quer "vingar" no futebol europeu.



"A época passada não correu como eu queria, mas felizmente este ano posso mostrar o meu valor e fazer um campeonato regular", realçou.



A adaptação ao futebol europeu foi "fácil" para o defesa, pois trabalhou no Brasil durante duas temporadas, no Guaratinguetá em 2015, e no Ferroviária em 2016, com o técnico português Sérgio Vieira, atual treinador do Famalicão, do segundo escalão português.



"Foram duas épocas muito importantes que tive com ele, pois fiquei a perceber como era o futebol na Europa", confessou.



O Desportivo de Chaves visita o Marítimo na sexta-feira, às 20:30, para a terceira jornada da I Liga e o defesa-central pretende "lutar pelos três pontos".