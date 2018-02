Diogo Amado disputou o mesmo jogo em dois dias

Mário Aleixo - RTP 21 Fev, 2018, 12:35 / atualizado em 21 Fev, 2018, 12:35 | 1.ª Liga

Em 27 de novembro de 2014 o Estoril recebeu o PSV em jogo da Liga Europa e o desafio foi interrompido devido a uma forte chuvada. Os estorilistas venciam por 3-2 e o que restava do encontro foi jogado no dia seguinte.



O atual futebolista do Al-Gharafa, do Qatar, alinhava na equipa do Estoril e recorda-se que a pausa no jogo foi prejudicial para o Estoril que acabou por empatar 3-3.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes o então jogador da equipa “canarinha”, liderada por José Couceiro, lembra-se que os futebolistas da formação portuguesa queriam “que o jogo continuasse no próprio dia porque estávamos confiantes e o adversário se encontrava com o moral em baixo”.





O antigo capitão estorilista lembra-se que o plantel “foi para casa chateado” e tinha razão porque no dia seguinte a equipa quebrou a sua dinâmica e o PSV conseguiu pontuar.Sobre o jogo desta quarta-feira entre Estoril e FC Porto o ex-futebolista da equipa da Linha acredita que a coesa coletiva da formação que representou pode ser uma vantagem e manifestou o desejo de que a formação “canarinha” mostre uma atitude semelhante à que teve com o Sporting.Recorde-se que o Estoril entra em campo a vencer por 1-0, com um golo apontado pro Eduardo aos 17 minutos.Estoril e FC Porto jogam a partir das 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, a segunda parte do encontro da 18ª jornada do campeonato da I Liga de futebol.