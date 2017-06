Diretor de comunicação diz que Sérgio Conceição deverá assumir FC Porto na quinta-feira

Lusa 06 Jun, 2017, 23:13 | 1.ª Liga

Segundo Francisco J. Marques, Sérgio Conceição tem um pré-acordo com o FC Porto e vai reunir-se com Pinto da Costa na próxima quinta-feira para ultimar os pormenores do contrato que o vai ligar ao clube `azul e branco`, numa altura em que já foi oficializada a saída dos franceses do FC Nantes.

"Há um acordo de rescisão entre o Nantes e o Sérgio Conceição, que tem um pré-acordo com o FC Porto. Na quinta-feira, haverá uma reunião entre o presidente e Sérgio Conceição. Se tudo correr bem, tornar-se-á treinador do FC Porto. É muito provável, mas ainda não é", afirmou o diretor de comunicação e informação dos `dragões`.