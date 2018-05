Elpídio Silva acredita que o dérbi vai pegar fogo

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2018, 12:28 / atualizado em 04 Mai, 2018, 12:28 | 1.ª Liga

Depois na segunda volta seria o Benfica a derrotar o Sporting, em Alvalade, por 1-0.



Elpídio Silva foi campeão no Boavista e festejava como um pistoleiro quando marcava golos.



Falta um dia para Sporting e Benfica se defrontarem no Estádio José de Alvalade, a partir das 20h30, deste sábado.



O brasileiro, de 42 anos, vê com regularidade jogos do campeonato português e, em declarações ao jornalista Nuno Matos, considerou que “o Sporting está a jogar um grande futebol enquanto o Benfica não está bem psicologicamente e depende muito do Jonas”.

Silva antevê o dérbi deste sábado começando por afirmar que “são jogos muito bons com adrenalina e não hesita em rotular o desafio com a afirmação: “Vai pegar fogo”.





Elpídio Pereira da Silva Filho, ou simplesmente Silva, estranhou os momentos conturbados porque passou a equipa de Alvalade quando azedaram as relações entre o presidente e a equipa.Sobre os jogadores que se têm destacado na equipa leonina nomeadamente Gelson Martins e Bruno Fernandes teceu-lhes rasgados elogios e sobre as suas eventuais saídas considerou-as normais no futebol atual e apontou a solução: “É preciso comprar jogadores de igual qualidade”.Elpídio Silva manifestou ainda o desejo de ver a equipa do Sporting apurada para a Liga dos Campeões da próxima época.O dérbi terá lotação esgotada, apesar dos dois rivais estarem praticamente afastados do título.