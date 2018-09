Empate deixa Chaves contente e o Benfica revoltado

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Set, 2018, 07:58 / atualizado em 28 Set, 2018, 07:58 | 1.ª Liga

O clube flaviense, que celebrava os seus 69 anos, entrou praticamente a perder, com o golo de Rafa aos três minutos, mas respondeu e igualou aos 75, por Ghazaryan. Os mesmos protagonistas, primeiro Rafa, aos 84, e depois Ghazaryan, praticamente no último lance do jogo, anotaram os outros dois golos, num jogo ainda marcado pelo atraso no início devido à chuva que alagou o terreno.



A chuva forte que se fez sentir na região ao final do dia pôs em causa a realização do jogo, levando mesmo ao adiamento do arranque por uma hora.









O Benfica foi superior na segunda parte, porque não fomos tão intensos, mas fomos mais eficazes, e fomos premiados pela alma que demonstrámos em campo e, ao cair do pano, recuperámos pela segunda vez no marcador, algo que é de destacar. Seria extremamente injusto perder.







Rui Vitória, técnico do Benfica, comentou as incidências do jogo e apontou o dedo à arbitragem: "Somos profissionais, chefes de família, e quando falamos na reconquista, falamos da reconquista de uma série de coisas, de valores e de respeito que exigimos a toda a gente. Hoje não gostei da forma como o árbitro conduziu a partida na reta final, porque o vídeoárbitro já não ia fazer nada e se desse o amarelo o vídeoárbitro não ia mudar, porque não era vermelho. Este é o resumo do jogo e o que me vai na alma, não tudo, porque quero estar no próximo jogo e vou estar".



O Benfica soma 14 pontos e poderá ser apanhado por Sp. Braga e FC Porto enquanto o Chaves tem sete pontos.