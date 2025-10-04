"Estamos todos bem de saúde". Mourinho quer grande resultado frente ao FC Porto

"Estamos todos bem de saúde. Treinámos todos hoje. Está tudo bem (tossiu de forma irónica). Fizemos um bom jogo em Londres. Não fizemos golos. Controlámos bem o jogo nas duas diferentes fases, não sentimos dificuldades defensivas perante um adversário de grande qualidade", disse José Mourinho, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'dragões', relativo à oitava jornada da I Liga.



Mourinho garantiu que após a derrota com o Chelsea nunca quis menorizar o FC Porto: "Quando se perde tens de tentar agarrar a qualquer coisa de positivo e motivador. Não me parece que tenha sido uma frase para menorizar o FC Porto. Uma coisa é o Campeão do Mundo que joga para ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões e outra coisa é um clube que joga para ser campeão da I Liga. A minha equipa fez um grande jogo contra esta super-equipa. Não tinha qualquer intenção negativa".



Sem nunca afirmar o resultado que pretende no Dragão, Mourinho foi claro quando questionado sobre o possível encurtamento da distância pontual, em contas nas quais não colocou a hipótese de uma derrota: "Podemos sair do Dragão a um ponto ou a quatro. E se sairmos a um? Também pode acontecer".



José Mourinho considerou que as duas equipas estão em fases diferentes, destacando as "dinâmicas muito bem adquiridas do adversário" que "tem muito trabalho para trás", mas ao qual, no entanto, não atribuiu favoritismo.



"Estamos em momentos diferentes. O treinador entrou, teve pré-época. Não jogou play-offs, classificou-se diretamente para as provas europeias. A equipa está bem. A equipa tem dinâmicas muito bem adquiridas. Tudo é consequência do bom trabalho, trabalho esse que nós não temos. O nosso trabalho é muito na base da análise do adversário Essa é a diferença fundamental. Se me perguntarem se o FC Porto é favorito por isso. Não, não é favorito por isso", garantiu.



Mourinho começou a conferência de imprensa bem-humorado, mas quando foi questionado sobre o facto de ser um treinador caro, e com grande currículo, e de os bons resultados não estarem a aparecer, o tom mudou, essencialmente, porque não gostou de se ter falado de dinheiro.



"Se calhar começamos a ganhar com regularidade amanhã. O futebol é assim mesmo. Por vezes os resultados são um pouco descontextualizados do trabalho que se faz. Nós estamos a trabalhar muito. Estou a pensar nos jogadores, eles merecem alegria. Se a vida não é boa para os adeptos quando se perde, imagine-se para quem vive disto, para quem é profissional, que sente responsabilidade por essas derrotas. Mais importantes do que o meu currículo são os meus anos a ganhar e a perder. Os meus jogadores merecem alegria. Não o estão ao conseguir. O momento não é fácil", afirmou, depois de ter entendido a profundidade da pergunta.



O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 17 pontos, defronta no domingo no Estádio do Dragão, às 21:15 horas, o líder FC Porto, com 21, em jogo da oitava jornada que será arbitrado por Miguel Nogueira, da AF Lisboa.



