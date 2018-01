Estoril-Praia anuncia chegada do médio brasileiro Matheus Sávio

Inês Geraldo - RTP 18 Jan, 2018, 17:22 | 1.ª Liga

O Estoril-Praia confirmou a chegada do médio Matheus Sávio por empréstimo de um ano do Flamengo. O jogador já era dado como certo no plantel de Ivo Vieira mas só esta quinta-feira foi oficializado.



Na chegada ao clube da linha de Cascais, Matheus Sávio não escondeu que o último lugar da equipa no Campeonato Português é um desafio complicado para reverter mas revelou estar preparado para fazer parte das escolhas do clube canarinho.





"Claro que sei que a situação do Estoril não é a melhor, mas sei também que é um clube que dá bastantes oportunidades aos jovens e que há muita qualidade para reverter a situação", disse Sávio na chegada à Amoreira.



Com apenas 20 anos, Sávio dá o salto para o futebol europeu, com o médio a afirmar que está no local certo para dar um novo rumo à carreira, acrescentando que a competitividade do campeonato português é maior do que aparenta.



"Há mais velocidade e competitividade entre equipas teoricamente desniveladas do que a ideia que passa dos jogos pela televisão”.



Sávio é internacional pelas camadas jovens da seleção brasileira e fez a formação no Desportivo Brasil e no Flamengo. O médio fez a estreia pela equipa principal na última temporada do Brasileirão, jogando em 18 partidas, nas quais marcou três golos.



Matheus Sávio é o terceiro reforço do Estoril-Praia nesta janela de transferências, depois do regresso de Dankler e da chegada de Renan Ribeiro, que já fez a estreia pelos Estorilistas na partida frente ao FC Porto, que foi interrompida ao intervalo, no Estádio António Coimbra da Mota.



(c/ Lusa)