Estoril recebe Portimonense em duelo de "aflitos" na I Liga

O Estoril Praia não vence há cinco jogos no campeonato, com quatro derrotas e um empate, e está em 16.ª da tabela, lugar de disputa do play-off de manutenção, com 22 pontos, enquanto o Portimonense vem de uma série de seis jogos sem vitórias, com quatro derrotas e dois empates, e é a primeira equipa em zona de salvação, no 15.º posto, com 23.





Vasco Seabra, que entrou no clube de forma impressionante, já começa a sentir a pressão, mas não larga o otimismo: "Vemos as coisas com serenidade, vemos a equipa a responder unida", disse, em antevisão.





O Portimonense não vence há seis jornadas consecutivas. À semelhança do que tem acontecido noutras temporadas, o emblema algarvio arrancou a temporada de forma satisfatória mas depois deixou o nível descer.





Nos algarvios Pedrão está de volta e poderá ser importante para a equipa visitante neste duelo de aflitos, enquanto do lado caseiro há Pedro Álvaro à procura de nova oportunidade devido ao mau momento de forma de Mangala.







Na primeira volta, em Portimão, a equipa da casa venceu por 1-0, com um tento solitário do defesa brasileiro Pedrão.



O jogo está agendado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de João Pinheiro.





Este será o 61.º duelo entre estas duas equipas que desesperam por pontos. A história favorece os da casa, que bateram o Portimonense 25 vezes para as 21 derrotas que somam, mas importa salientar que os últimos dois duelos terminaram com triunfo algarvio.