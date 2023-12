Estrela da Amadora despede funcionário envolvido em incidentes no último jogo

"Na sequência dos incidentes ocorridos no final do jogo de ontem [quinta-feira] com o Arouca, nos quais a administração do C.F. Estrela SAD não se identifica, comunicamos oficialmente a rescisão do contrato com o membro da nossa equipa envolvido", disse a direção do clube da Reboleira, através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

Quando o árbitro João Pinheiro assinalou o final da partida, na qual a equipa `tricolor` saiu derrotada por 4-1, o técnico de equipamentos Diogo Macário correu na direção do guarda-redes do Arouca, Arruabarrena, que estava a efetuar gestos em direção a uma das bancadas do Estádio José Gomes, na Amadora, gerando-se de imediato uma enorme confusão dentro de campo, com o funcionário a receber ordem de expulsão.

"A CFEA SAD expressa profundo pesar pelos acontecimentos, repudiando esse tipo de comportamento veementemente, que contraria os nossos princípios e valores no contexto do futebol. É nossa prioridade contribuir incessantemente para a promoção do `fair-play` desportivo, garantindo um espetáculo agradável, justo e seguro para os envolvidos. Mantemos o nosso compromisso com a integridade do jogo", explicaram.

Gaspar ainda colocou os `estrelistas` na frente, aos 11 minutos, mas o segundo tempo pertenceu ao Arouca, que empatou aos 47, por Rafa Mújica, e, já após a expulsão de Dida, aos 71, deu a volta por Jason Remeseiro (77), Javi Montero (80) e Bukia (90+1).

"Permanecemos inabaláveis nas vitórias e nas derrotas, pois o futebol está sempre em primeiro plano na nossa abordagem", conclui a administração liderada por Paulo Lopo.

O Estrela da Amadora ocupa, de forma provisória, a 10.ª posição do campeonato, com 16 pontos, os mesmos de Arouca, Casa Pia e Boavista, estes com uma partida a menos.