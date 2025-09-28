Estrela da Amadora oficializa chegada de treinador João Nuno e cinco adjuntos

"O Clube de Futebol Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Clube de Futebol `Os Belenenses` para a contratação de uma nova equipa técnica que passa a integrar o futebol profissional do nosso clube", anuncia o emblema amadorense.

Em comunicado, o Estrela da Amadora apresentam João Nuno como treinador principal, assim como cinco adjuntos que o acompanham na mudança do emblema de Belém, onde se encontrava até este domingo, para a Reboleira.

O novo técnico dos `tricolores` será coadjuvado por Gonçalo Ascensão e Diogo Ramos (treinadores adjuntos), João Pedro Silva (preparador físico), Gonçalo Lopes (treinador de guarda-redes) e Pedro Veiga (analista), que se juntam a outros três elementos que transitam da anterior equipa técnica incluindo Luís Silva, que orientou a equipa de forma interina nas últimas duas jornadas disputadas na I Liga, frente a Tondela e AVS, respetivamente.

No mesmo comunicado, o conjunto da Reboleira elogiou o Belenenses, que vai ser ressarcido em 500 mil euros, o valor da cláusula de rescisão do treinador.

"Agradecemos ao Belenenses a forma como conduziu o processo, respeitando a vontade dos profissionais em abraçar um novo desafio. Foi uma negociação difícil, como tem sido apanágio do clube do Restelo sob a liderança do presidente Patrick Morais de Carvalho, mas que acabou por chegar a bom porto, com elevação e respeito mútuo, como se espera entre clubes que são vizinhos, históricos e amigos", remataram os amadorenses.

O Estrela da Amadora ocupa a 11.ª posição da I Liga, com sete pontos, e estreará a nova equipa técnica no sábado, na visita ao Gil Vicente, para a oitava jornada.