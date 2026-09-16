Estrela da Amadora recebe Académico de Viseu em Rio Maior após nova interdição

Depois de ter recebido e vencido o Sporting de Braga, por 2-1, em Alverca, devido a duas avaliações negativas do relvado do Estádio José Gomes, os `tricolores` voltam a jogar em casa emprestada.

"A sétima jornada da I Liga será disputada no Estádio Municipal de Rio Maior. O Estrela da Amadora lamenta os constrangimentos causados por esta situação, que continua a obrigar a equipa a disputar os seus jogos fora da sua casa", pode ler-se no sítio oficial dos `tricolores` na Internet.

No texto divulgado, o Estrela da Amadora informa que, "após nova vistoria", o Estádio José Gomes, na Amadora, foi interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), obrigando a nova mudança de recinto e, nesse sentido, a receber o Académico de Viseu no domingo, pelas 15:30, no recinto alternativo indicado no processo de candidatura às competições profissionais, o Estádio Municipal de Rio Maior.