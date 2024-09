Evangelista garante um Famalicão "preparado e motivado" para vencer Moreirense

Armando Evangelista descreveu as dificuldades que está à espera de encontrar perante “uma equipa competitiva e que ainda não perdeu em casa”, ainda assim, focou a preocupação naquilo que os jogadores do conjunto famalicense podem fazer para contrariar as adversidades.



“Estamos a falar de uma I Liga muito competitiva. Pela frente temos um adversário que, sobretudo em casa, tem demonstrado que é competitivo, até porque este ano ainda não perdeu em casa. Em por outro lado, o Famalicão, para a I Liga, nunca ganhou em Moreira de Cónegos. Nós queremos contrariar isto. Temos de continuar a ser exigentes, temos a querer ganhar todos os jogos e continuar a evoluir”, começou por referir o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O técnico defendeu ainda que o Famalicão está no bom caminho e que precisa de manter o ritmo.



“Temos de continuar desta forma, porque em cinco jogos temos 10 pontos e parece-me que este é o caminho. Nos últimos jogos, em que não vencemos, são jogos em que tivemos um rendimento satisfatório para o que temos vindo a fazer. É preciso ter esta fome de querer ganhar e querer sempre mais. E estamos nesse caminho”, revelou.



Evangelista garantiu ainda que a “pressão de ocupar o lugar que o Famalicão ocupa” é algo benéfico” para o grupo.



“A pressão de ter 10 pontos em cinco jogos é ótima. E é com essa pressão que eu quero que a equipa cresça, é com essa pressão que eles se vão tornar jogadores à Famalicão. A pressão contrária, de fundo da tabela, é que é complicada. Queremos esta pressão. O Famalicão é um clube que tem que olhar para todos os jogos a querer ganhar e quem não conseguir lidar com isso está na profissão errada”, frisou ainda.



O Famalicão, quarto classificado, com 10 pontos, joga no sábado, às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, frente ao Moreirense, no oitavo lugar, com sete, numa partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que vai ser arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.