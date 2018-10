Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Out, 2018, 11:29 / atualizado em 07 Out, 2018, 11:29 | 1.ª Liga

O juiz de campo, de 35 anos, natural de Peniche, chegou à primeira categoria da arbitragem nacional em 2014 e ascendeu a internacional em 2015.







No Estádio da Luz, Fábio Veríssimo terá Paulo Soares e Nuno Pereira como assistentes e Hélder Malheiro será o quarto árbitro.





Jorge Sousa será o videoárbitro do clássico, auxiliado por Nuno Manso.

Portimão e Bessa



Quanto ao Portimonense-Sporting, que arranca às 20h00, será dirigido por Hugo Miguel, com Ricardo Santos e Bruno Trindade a auxiliar. Luís Ferreira será o VAR e Nuno Eiras auxilia no vídeo.



Quanto ao outro jogo deste domingo, o Boavista-Aves, terá Vítor Ferreira a dirigir, com Valdemar Maia e Pedro Fernandes a auxiliar. No VAR estarão João Malheiro Pinto e Pedro Felisberto.