Fábio Veríssimo arbitra o jogo Portimonense-FC Porto

13 Abr, 2019 | 1.ª Liga

Pedro Martins e Paulo Soares são os adjuntos e João Bento o quarto árbitro. Luís Godinho estará no VAR e será coadjuvado por Rui Teixeira.



O jogo referente à 29.ª jornada da I Liga está marcado para as 18h00, em Portimão.



Esta época Fábio Veríssimo, de 36 anos, já arbitrou 33 jogos (11 da I Liga, 9 da II Liga, 4 da Taça de Portugal, 1 da Taça da Liga e oito internacionais).



Das duas equipas em confronto o juiz de campo, que se estreou na I Liga em 2014, arbitrou o FC Porto-Vitória de Guimarães, Benfica-FC Porto e Portimonense-SC Braga.

Artur Soares Dias nas Aves

O CA da FPF nomeou Artur Soares Dias para o encontro da mesma jornada da I Liga entre Aves e Sporting.



Rui Licínio e Inácio Pereira são os assistentes e o quarto árbitro é Gustavo Correia.



No vídeo-árbitro estará João Capela auxiliado por Paulo Brás, na Cidade do Futebol.



O jogo entre Aves e Sporting está marcado para as 20h30.



O juiz de campo, de 44 anos, estrou-se na I Liga em 2004 e esta temporada já dirigiu dois jogos de cada uma das equipas: SC Braga-Sporting, Aves-Vitória de Setúbal, Sporting-Benfica e Aves-Chaves.