1.ª Liga
Famalicão e Arouca abrem jornada antes de pausa para as seleções
Famalicão e Arouca defrontam-se hoje em Vila Nova de Famalicão, em jogo que abre a 11.ª jornada da I Liga, com os visitantes a procurarem manter a boa campanha que os deixa no quinto lugar do campeonato.
Frente a frente estão duas equipas que já trocaram esta época de treinador: no Famalicão (11.º) saiu Carlos Carvalhal e assumiu o adjunto Ricardo Silva, e no Arouca (quinto) foi Vasco Seabra que se transferiu para o Rio Ave e entrou Vítor Severino.
Com o novo treinador o Arouca sentiu enorme impacto positivo, com a equipa a visitar o Famalicão depois de uma série de quatro vitórias consecutivas, três na I Liga e uma na Taça de Portugal, num ciclo 100% vitorioso de Severino.
O jogo de abertura decorre numa jornada que prossegue até domingo e antecede uma pausa para os compromissos das seleções, e na qual Sporting, com novo treinador, Paulo Fonseca, recebe no sábado o Moreirense, enquanto no domingo o campeão e líder FC Porto visita o Vitória de Guimarães e o Benfica o Estrela da Amadora.
Programa da 11.ª jornada
Sexta-feira
Famalicão - Arouca, 20:45.
Com o novo treinador o Arouca sentiu enorme impacto positivo, com a equipa a visitar o Famalicão depois de uma série de quatro vitórias consecutivas, três na I Liga e uma na Taça de Portugal, num ciclo 100% vitorioso de Severino.
O jogo de abertura decorre numa jornada que prossegue até domingo e antecede uma pausa para os compromissos das seleções, e na qual Sporting, com novo treinador, Paulo Fonseca, recebe no sábado o Moreirense, enquanto no domingo o campeão e líder FC Porto visita o Vitória de Guimarães e o Benfica o Estrela da Amadora.
Programa da 11.ª jornada
Sexta-feira
Famalicão - Arouca, 20:45.
Sábado
Nacional - Académico de Viseu, 15:30.
Alverca - Casa Pia, 18:00.
Sporting - Moreirense, 20:30.
Domingo
Estoril Praia - Marítimo, 15:30.
Santa Clara - Gil Vicente, 15:30.
Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00.
Estrela da Amadora - Benfica, 20:30.
Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30.
Nacional - Académico de Viseu, 15:30.
Alverca - Casa Pia, 18:00.
Sporting - Moreirense, 20:30.
Domingo
Estoril Praia - Marítimo, 15:30.
Santa Clara - Gil Vicente, 15:30.
Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00.
Estrela da Amadora - Benfica, 20:30.
Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30.
(Com Lusa)