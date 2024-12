Farense tem de "continuar a ser aquilo" que tem sido na receção ao Gil Vicente

“Continuar a ser aquilo que temos sido em termos de organização, entrega, dedicação e capacidade de trabalho”, afirmou Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema de Faro nas redes sociais.



O Farense está numa série de quatro jogos consecutivos sem perder, três deles para o campeonato, e na jornada anterior entregou a lanterna-vermelha ao Arouca.



“Seguir com o objetivo de sermos cada vez mais fortes a cada jogo, contando com o apoio imprescindível do nosso estádio, que é decisivo para nós”, acrescentou o treinador dos algarvios.



Tozé Marreco garantiu ainda que confia “plenamente” nos seus jogadores “e naquilo que são, tanto como atletas quanto como homens”.



Farense, 17.º e penúltimo classificado, com nove pontos, e Gil Vicente, 12.º, com 13, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.