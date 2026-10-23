Farioli alerta para Gil Vicente entre as equipas em melhor forma

“Temos de estar focados no jogo de amanhã [sábado], num campo muito difícil, pelo ambiente e pela qualidade do Gil Vicente, pelo trabalho que tem feito. É uma das equipas em melhor forma na Liga e têm-no provado em todos os jogos”, afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



O treinador italiano chega ao encontro após duas derrotas consecutivas, frente ao Betis e ao PSV Eindhoven, na Liga dos Campeões, algo que nunca tinha acontecido desde a sua chegada ao emblema 'azul e branco'.



“Revi o jogo com o PSV Eindhoven umas quatro ou cinco vezes, tal como o do Betis, e já sei que os ‘ses’ não nos dão pontos, mas para mim é objetivo que já podíamos ter três ou quatro pontos na Champions”, sustentou.



O técnico reconheceu que o FC Porto tem sofrido mais golos do que o habitual nos últimos encontros, apesar de continuar a apresentar o melhor registo defensivo do campeonato português, com apenas quatro golos sofridos.



“Houve uma acumulação de golos sofridos que nos obriga a aumentar a atenção e é algo que tem de nos deixar em alerta. Temos de analisar como sofremos esses golos, o que podemos fazer melhor, tanto coletiva como individualmente, mas também temos de dar mérito ao adversário”, alertou.



Farioli reconheceu o “desejo de ganhar” dos adeptos portistas, mas criticou também a existência do que considera ser um “ruído externo”, que procura alimentar a instabilidade em torno da equipa.



“Há duas coisas: uma é o sentimento e o desejo de ganhar dos nossos adeptos, e isso é algo em que estamos totalmente com eles, nesse desejo de fazer mais na I Liga e na Champions; depois, há um ruído externo que tenta aproveitar todas as oportunidades para colocar uma bomba à nossa volta”, acusou.



Quanto à condição física do plantel, o treinador revelou que Samu e Oskar Pietuszewski continuam a aproximar-se da melhor forma, enquanto William Gomes prossegue a recuperação de uma lesão sofrida frente ao Marítimo.



“Acredito que a condição geral do plantel está a melhorar, mas ainda há diferenças entre os jogadores, o que é normal. Nos próximos 10 a 15 dias, a equipa estará mais equilibrada e esperamos ainda recuperar rapidamente o William Gomes”, concluiu.



O FC Porto, líder da I Liga com um pleno de oito vitórias e 24 pontos, desloca-se ao Estádio Municipal de Barcelos para defrontar o Gil Vicente, sexto classificado, com 14 pontos, no sábado, a partir das 20:30, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.



