Farioli pede concentração frente ao Arouca e expressa apoio a Borja Sainz

"Antes de tudo, as mais sinceras condolências ao Borja Sainz e a toda a sua família. Os últimos dias não foram nada fáceis para ele", afirmou Francesco Farioli, explicando que o atleta viajou no início da semana devido ao agravamento do estado de saúde da mãe.

O técnico italiano destacou ainda a importância do momento: "Este é um momento em que temos de estar particularmente perto dele. É uma pessoa forte, quer regressar e ajudar a equipa o mais rapidamente possível, mas estas coisas são particularmente difíceis".

Na antevisão ao encontro de sexta-feira, no Estádio do Dragão, Farioli alertou para as qualidades do Arouca e elogiou o trabalho realizado pela equipa orientada por Vasco Seabra.

"Os números são muito impressionantes. Desde o início da época é uma das equipas que pratica um futebol mais interessante. Estão muito bem organizados e fazem um grande trabalho nas bolas paradas", disse, sublinhando que o adversário "merece toda a atenção" para que o FC Porto consiga alcançar o resultado pretendido.

Questionado sobre o facto de os `dragões` jogarem antes de Sporting e Benfica, o treinador desvalorizou o impacto no campeonato.

"Jogar antes ou depois é futebol. O mais importante é manter a mentalidade forte e dar continuidade às exibições", afirmou.

No plano clínico, Farioli confirmou que Thiago Silva e Martim Fernandes continuam indisponíveis, enquanto Jakub Kiwior regressou aos treinos sem limitações.

"O Kiwior fez tudo com a equipa nos últimos dias e está totalmente recuperado", explicou, destacando ainda a resposta coletiva às várias lesões. "Os jogadores têm mostrado uma grande capacidade de estarem prontos para a equipa e para o clube", concluiu.

O FC Porto, líder do campeonato, com 62 pontos, recebe, às 18:45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, o Arouca, 10.º classificado, com 26, numa partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.