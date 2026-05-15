Farioli quer FC Porto a fechar a época "da forma que merece"

Vindo de uma derrota diante do 'lanterna vermelha' AVS (3-1), no primeiro jogo após garantir matematicamente o campeonato, o técnico italiano quer uma melhor resposta da equipa antes dos festejos nos Aliados, marcados para depois do encontro frente aos açorianos, no sábado, às 15:30.



"Depois das 17:30 [final do jogo], será certamente um dia muito especial. Mas, para ser verdadeiramente especial, teremos de nos focar a partir das 15:30. O resultado da semana passada foi desapontante e a exibição não foi excelente. Foi boa o suficiente para ganhar o jogo, mas pequenos pormenores fazem uma grande diferença. É isso que teremos de ter em mente amanhã [sábado]", afirmou, em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Já a preparar a próxima temporada e o regresso à Liga dos Campeões, Farioli assumiu a intenção de manter os principais ativos do plantel e reforçar algumas posições, de forma a elevar o nível competitivo da equipa.



"Após a temporada que fizemos, é normal que os jogadores tenham a atenção de vários clubes. A mensagem que temos para dentro é clara: queremos manter os melhores jogadores. Construímos as condições para levar este clube ao nível que merece. O grupo vai precisar de alguns ajustes no verão para ser competitivo, mas não vamos vender jogadores de borla", assegurou.



Sobre o repto lançado pelo presidente André Villas-Boas a Diogo Costa, pedindo ao guarda-redes que permanecesse no clube e utilizasse a camisola '2', de Jorge Costa, o treinador lembrou que o capitão portista "tem o direito de escolher" o seu futuro.



"Foi uma conversa pessoal entre os dois. O gesto do clube é importante, mas o Diogo tem o direito de escolher o que quer fazer. A camisola '99' já é uma grande responsabilidade, tal como a braçadeira de capitão. É um símbolo deste clube por todos os que já a usaram. Ele merece usá-la e seria ótimo que continuasse por muitos anos", salientou.



Em jeito de balanço à sua época de estreia no futebol português, Farioli destacou o "nível competitivo" dos adversários que enfrentou na I Liga: "Mesmo com 85 pontos, e possivelmente mais três, preparamos todos os jogos com muita atenção. Enfrentamos boas equipas, com jogadores interessantes que mantemos no nosso radar".



Após um longo período de ausência por lesão, Nehuén Pérez regressa às opções do FC Porto, com o treinador a confirmar que o defesa argentino está convocado e começará a partida no banco de suplentes, enquanto Luuk de Jong, Samu e Martim Fernandes continuam fisicamente indisponíveis.



Na 34.ª e última jornada da I Liga, o já campeão FC Porto, com 85 pontos, recebe o Santa Clara, 12.º classificado, com 36, no sábado, às 15:30, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.



