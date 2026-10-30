Farioli rejeita facilidades na receção ao `lanterna vermelha` Estoril





(Com Lusa)





“Não podemos cometer o erro de olhar para a tabela classificativa e acreditar que amanhã vamos ter um jogo fácil, porque, se analisarmos os dados com maior profundidade, os números dizem-nos coisas diferentes”, sublinhou o técnico italiano, em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.Em duelo da 10.ª jornada entre os extremos da tabela classificativa, Farioli espera imprevisibilidade por parte dos 'canarinhos', que têm sido orientados interinamente por Sérgio Raimundo desde a saída de Vasco Matos, em 15 de outubro.Por isso mesmo, revelou ter também analisado jogos da equipa de sub-23 dos estorilistas, que Sérgio Raimundo orientava anteriormente.“Acima de tudo, temos de estar preparados para o desconhecido, porque, quando há uma mudança de treinador, é sempre assim. Existe sempre um acréscimo de energia e também aspetos táticos para os quais não conseguimos estar totalmente preparados”, explicou.Questionado sobre o mais recente editorial da revista 'Dragões', assinado pelo presidente André Villas-Boas, que dá conta do pleno de nove vitórias no campeonato, mas também da necessidade de melhorar a prestação na Liga dos Campeões, o treinador agradeceu o reconhecimento.“São sempre palavras que me deixam feliz e que me tocam profundamente. Mas aqui não há tempo para celebrar conquistas individuais. E, além disso, esta não é uma conquista individual, mas claramente coletiva”, salientou o italiano, que na partida com o Académico de Viseu, para os quartos de final da Taça da Liga, alcançou o 50.º triunfo à frente dos 'azuis e brancos'.O técnico reconheceu, contudo, a necessidade de melhorar o desempenho na principal competição europeia de clubes, numa altura em que a equipa ainda não somou qualquer ponto na fase de liga, com três jornadas já realizadas.Ainda assim, apesar da importância da receção ao Nápoles, na próxima quarta-feira, para a continuidade na prova 'milionária', Farioli recusa pensar além do encontro com o Estoril Praia.“Na Liga dos Campeões, naturalmente, não estamos satisfeitos por termos zero pontos. É algo em que vamos concentrar a nossa atenção quando chegar o momento, daqui a alguns dias. Mas agora o foco está totalmente no Estoril Praia”, assegurou.Para o jogo de sábado, o FC Porto ainda não contará com Oskar Pietuszewski, William Gomes, que Farioli espera recuperar a tempo do próximo desafio europeu, e Chris Smalling, que deverá enfrentar uma paragem de “três ou quatro semanas”.O FC Porto, líder isolado da I Liga, com um pleno de nove vitórias e 27 pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Estoril Praia, último classificado, com apenas dois pontos, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.