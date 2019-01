FC Porto, Benfica e SC Braga abrem fora a segunda volta

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jan, 2019, 08:52 / atualizado em 18 Jan, 2019, 08:52 | 1.ª Liga

O líder e campeão FC Porto, com cinco pontos de vantagem para o Benfica e seis face ao Sporting de Braga visita a partir das 19h00 o Desportivo de Chaves (17.º), equipa que em 17 confrontos no seu terreno perdeu 14 vezes com os “dragões”.



No lado portista, Maxi Pereira e Danilo lesionaram-se no clássico com o Sporting, juntando-se na lista de baixas a Otávio e Aboubakar, e deverão falhar o embate face aos flavienses.



Na antevisão da partida o treinador dos “dragões”, Sérgio Conceição, derivou a conversa e fez um reparo ás arbitragens e à forma como por vezes prejudicam o espetáculo.





“Novo Benfica” tem prova de fogo





SC Braga quer recuperar terreno

Sporting joga no conforto caseiro

Outros jogos

Os jogos desta ronda antecedem as decisões na Taça da Liga, com as meias-finais na terça e quarta-feira, e a final no sábado, dia 26 de janeiro.









No Desportivo de Chaves, situado em zona de despromoção, o técnico Tiago Fernandes tem muitas limitações no plantel, nomeadamente a de Ghazaryan, que bisou no empate que a equipa impôs ao Benfica em setembro (2-2), ainda na sexta jornada.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.O Benfica, que conseguiu na última ronda reduzir distâncias, face ao empate entre Sporting e FC Porto (0-0), e à igual perda de pontos do Sporting de Braga em casa do Portimonense (1-1), repete poucos dias depois uma visita ao Vitória de Guimarães (quinto).Na terça-feira, a equipa de Bruno Lage, esta semana oficializado como treinador nos encarnados, garantiu a passagem às meias-finais da Taça de Portugal com um golo da jovem promessa João Félix, aos 14 minutos.Desta vez, em jogo com início para as 21h15, o Benfica não contará com o central Ruben Dias, titular absoluto nas 17 primeiras jornadas e que cumprirá castigo, depois de ter visto o quinto amarelo diante do Santa Clara (triunfo por 2-0).Bruno Lage deverá promover Conti e poderá também ter apresentar Samaris como substituto de Fejsa, que saiu lesionado ao intervalo do jogo da Taça, sendo que Jonas continua fora das contas.No lançamento da partida o técnico das “águias”, Bruno Lage, disse confiar no crescimento da solidez da equipa.Na equipa dos “conquistadores” Luís Castro não poderá utilizar Pedro Rodrigues, emprestado pelo clube da Luz.Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o técnico vimaranense manifestou o desejo de ultrapassar a desilusão pela eliminação da Taça de Portugal.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira, a reportagem de Paulo Vidal e os comentários de José Nunes.O Sporting de Braga, é o primeiro a entrar em campo esta sexta-feira (18h45), com os bracarenses sem Marcelo Goiano, castigado, e com Matheus, Xadas, Ricardo Ferreira e Fransérgio ainda a recuperarem de lesões.Em dúvida continua o avançado Dyego Sousa, o melhor marcador da Liga, com 12 golos, que foi convocado para jogo da Taça, na Vila das Aves (2-1), mas que acabou por não entrar, e que tem trabalhado condicionado.O SC Braga joga na Choupana precisamente antes de disputar na quarta-feira as meias-finais da Taça da Liga com o Sporting, um dia após a outra meia-final, que opõe o Benfica ao FC Porto.Os “leões”, quartos classificados, terão menos tempo de recuperação, mas têm a vantagem de jogarem em casa, com a receção no sábado ao Moreirense (sétimo), equipa sensação esta época.A formação treinada por Ivo Vieira perdeu fora com FC Porto (3-0) e Sporting de Braga (2-0), mas foi uma das equipas que impôs uma derrota ao Benfica, mais surpreendente por acontecer no Estádio da Luz (3-1), à nona jornada.Também no sábado, o Belenenses (sexto) recebe o Tondela (13.º), na expectativa de capitalizar os jogos difíceis de Vitória de Guimarães e Moreirense, seus rivais diretos na tabela, com os mesmos 28 pontos.Na zona de descida, o Desportivo das Aves (18.º), que viu sair esta semana o treinador José Mota, recebe no domingo o Vitória de Setúbal (11.º), no que será a estreia de Augusto Inácio.A 18.ª jornada, que marca o arranque da segunda volta, terá ainda os jogos Santa Clara-Marítimo, no sábado, e o Boavista-Portimonense e o Rio Ave-Feirense, no domingo.