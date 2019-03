FC Porto-Benfica. Falta 1 dia para o jogo do ano

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2019, 10:00 / atualizado em 01 Mar, 2019, 10:47 | 1.ª Liga

As duas formações estão separadas por um ponto na frente da competição com vantagem para os portistas.







As equipas trabalharam esta manhã à porta fechada.



Marega e Jonas foram submetidos a exames pela autoridade antidopagem de Portugal.



Aboubakar permanece no boletim clinico dos “dragões” tal como Jardel, Conti e Salvio no das “águias”.

Passado recente positivo



As opções à flor da relva



Duas equipas temíveis, os atuais FC Porto e Benfica, bem acima da concorrência interna e ambas com bom trajeto europeu. Uma delas vai ser - quase de certeza - campeã nacional.





As duas melhores equipas portuguesas do momento, FC Porto e Benfica, acertam contas no próximo sábado, no Dragão, sabendo que quem vencer o clássico fica com o caminho aberto para a conquista do título nacional de futebol.Depois do colapso de Sporting, primeiro, e SC Braga, depois, a luta ficou mesmo reduzida a dois, com os grandes rivais deste século - repartem todos os campeonatos desde 2003 - separados por um ponto apenas, quando faltam 11 jornadas para o fim da prova.Esta semana, ambos tiveram excelentes momentos, com vitórias concludentes e de nota artística. Ninguém pensa noutra coisa que a vitória, se bem que o empate beneficie os 'dragões', só que perdendo qualquer margem de erro.Para o campeão FC Porto, o primeiro ato de um ciclo infernal começou com a vitória sobre o SC Braga, terça-feira, um 3-0 na primeira mão da meia-final da Taça que deixa o caminho aberto para a final do Jamor.O segundo é o jogo de sábado e o terceiro é logo a seguir, com a receção à Roma, para a Liga dos Campeões, onde 1-0 chega para continuar a somar milhões de euros na contabilidade.Mais folgado está o Benfica, que segunda-feira goleou o Chaves, por 4-0, confirmando-se como o ataque mais concretizador. Tem mais um dia de descanso, mas depois do Dragão também não tem muito tempo para recuperar o fôlego, já que começa a fazer as malas para a viagem a Zagreb.Sem descurar totalmente a Taça e as competições europeias - onde de resto estão muito bem -, é o jogo de sábado que Benfica e FC Porto assumem como jogo do ano, determinante para novo título de um diálogo a dois especialmente intenso nas últimas épocas.Os últimos 10 anos são bem imagem desse equilíbrio, com cinco títulos para cada lado, algumas vezes decididos nas últimas jornadas, por pormenores.Com Sérgio Conceição, o FC Porto recuperou na última época toda a mística que o Benfica começava a colocar seriamente em xeque. E nesta época, a imagem manteve-se, com uma carreira exemplar na Taça e Liga dos Campeões, só fraquejando um pouco nas últimas jornadas do campeonato.Muito flagelado pelo problema de lesões, o plantel do “dragão” tem sabido reinventar-se. Para sábado, volta a ter dúvidas essenciais, que se prendem com a recuperação de Danilo ou Brahimi, mas sobretudo Marega, que pode ser o trunfo a lançar sábado.Soluções não faltam ao FC Porto, que tem tido Herrera e Óliver como “patrões” do meio-campo e Soares em grande estilo, como ponta de lança, enquanto Aboubakar não regressa.Do lado do Benfica, o momento é pura e simplesmente de euforia pelo que Bruno Lage tem feito, desde que se sentou pela primeira vez no banco, no dia de Reis, para orientar uma recuperação de 0-2 para 4-2, ante o Rio Ave.Desde então, tudo lhe corre bem, sobretudo no campeonato, onde só soma vitórias e resultados volumosos, incluindo o histórico 10-0 ao Nacional. É já detentor da segunda melhor série vitoriosa, entre os treinadores que pegaram na equipa, só superado por Sven-Goran Eriksson.De início solução interna temporária para a saída de Rui Vitória, as coisas correram tão bem a Lage que lhe foi oferecido o prolongamento do contrato por quatro épocas.A sua imagem de marca, que vai manter no Dragão, ninguém duvide, é a aposta na prata da casa, jogadores oriundos da formação do clube, como os centrais Ferro e Rúben Dias, Florentino ou João Félix, o novo menino bonito do clube.Para trás, pelo menos como titular, ficou Jonas, o goleador das últimas épocas, enquanto ganham protagonismo Gabriel, o novo dono da posição 8, ou Seferovic - o suíço já é o melhor marcador do campeonato, sem recurso a bolas paradas.