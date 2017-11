FC Porto e Benfica contam armas para embate no Dragão

Mário Aleixo - RTP 29 Nov, 2017, 08:04 / atualizado em 29 Nov, 2017, 08:04 | 1.ª Liga

Nesta altura na equipa azul e branca há uma única baixa: Corona cumpre um jogo de castigo.



A equipa treina na manhã desta quinta-feira no centro de estágio do Olival, Gaia. O jovem avançado André Pereira continua a trabalhar com o grupo enquanto no sentido inverso Diogo Dalot juntou-se à equipa B.



Também a equipa encarnada ensaia a melhor estratégia para o jogo, com os jogadores disponíveis.



Filipe Augusto está fora do clássico com um traumatismo no pé direito e estará ausente duas semanas.



Admite-se como muito provável que o esquema tática se mantenha no 4x3x3 posto em prática nos últimos jogos. Assim na linhas média e avançada deve manter o sexteto Fejsa, Krovinovic e Pizzi, Cervi, Salvio e Jonas.



Ainda há bilhetes para os adeptos benfiquistas cujo preço varia entre os 31 e 80 euros. No total foram disponibilizados 2500 bilhetes ao clube da Luz.