FC Porto e Sp. Braga discutem liderança do campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Nov, 2018, 08:20 / atualizado em 10 Nov, 2018, 08:20 | 1.ª Liga

Líderes com 21 pontos, o vencedor do embate isola-se na frente do campeonato, sendo que o empate mantém as duas equipas na frente da prova, mas com a possibilidade de serem alcançadas pelo Sporting, caso vença no domingo na receção ao Desportivo de Chaves.







A equipa portista apresenta-se quase na máxima força só com duas ausências por lesão: Aboubakar e Fabiano.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, reiterou a candidatura ao título dos "arsenalistas" mas preferiu centrar-se na sua equipa, para a qual, mais do que o momento, conta o objetivo final.















Do lado da equipa minhota também há duas ausências certas por lesão: Matheus e Trincão.





No lançamento do desafio o técnico dos "arsenalistas" do Minho, Abel Ferreira, assumiu que quer ver a sua equipa a andar nos quatro primeiros lugares do campeonato.















Além do embate no Dragão, agendado para as 20h30, realizam-se hoje mais três jogos, com realce para o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo, na Choupana, para lá do Aves-Rio Ave e do Belenenses-Boavista.A ronda encerra no domingo com mais três jogos com realce para a deslocação do Benfica a casa do Tondela e a receção do Sporting ao Desp. Chaves, numa tarde/noite que se inicia com o V. Guimarães-Santa Clara.