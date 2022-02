FC Porto e Sporting com jogos difíceis na luta a dois pelo título

A menos de um terço do fim do campeonato, na 24.ª jornada, o campeão Sporting é o primeiro a entrar em campo, com a equipa de Rúben Amorim a visitar no sábado o Marítimo, oitavo classificado, num campo nem sempre fácil.Para o Sporting é crucial vencer nos Barreiros, quando a equipa está a seis pontos doPara o jogo (20h30), três dias depois de o FC Porto defrontar a Lazio na Liga Europa,Praticamente fora das contas do título está o Benfica, a 12 pontos do FC Porto e a seis do Sporting, comOs maus resultados internos faziam antever o descalabro da equipa na "Champions", frente a um Ajax que tinha goleado já esta época o rival Sporting, mas o Benfica manteve-se vivo na eliminatória, com uma boa segunda parte e um empate a 2-2 com os holandeses.No regresso à Liga, resta saber se, regressa aos fracos desempenhos ou se demonstra o brio europeu de quarta-feira, num jogo em que recebe o Vitória de Guimarães, sexto classificado.A equipa de Pepa, que perdeu os últimos dois jogos – com os "aflitos" Belenenses SAD (18.º) e Arouca (15.º) -, está a 10 pontos do quinto classificado, o Gil Vicente, tentando também tirar vantagem da visita dos gilistas ao Dragão.





Jogos de aflitos







Programa da 24.ª jornada:

A 24.ª jornada abre já na sexta-feira, com o B SAD (18.º e último) a receber o Paços de Ferreira (11.º), num encontro em que os azuis continuam desesperados por pontos na fuga à zona de descida, na qual está também o Moreirense (17.º), com mais quatro pontos.A equipa de Moreira de Cónegos não deverá contar com o recém chegado treinador Ricardo Sá Pinto na visita de sábado ao Arouca, depois de o técnico ter sido expulso na anterior ronda, na derrota em casa com o FC Porto.Também no sábado, o Famalicão (12.º) recebe o Tondela (16.º), equipa que está no lugar do "play-off" de manutenção, com mais um ponto do que o Moreirense.A ronda contempla no domingo, os jogos entre Vizela (13.º) e Portimonense (nono) e Estoril Praia (sétimo) e Boavista (14.º), e fecha na segunda-feira, com a receção do Sporting de Braga (quarto) ao Santa Clara (10.º), quatro dias depois de os bracarenses jogarem na Liga Europa.Boavista e Portimonense são as equipas que, de momento, atravessam a maior "seca" de vitórias na Liga, com os "axadrezados" sem vencerem desde 19 de dezembro, com uma sequência de sete empates e uma derrota, e os algarvios desde 12 de dezembro, com cinco empates e quatro derrotas.Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 20h15.Famalicão – Tondela, 15h30.Marítimo – Sporting, 18h00.Arouca – Moreirense, 20h30.Vizela – Portimonense, 15h30.Benfica – Vitória de Guimarães, 18h00.Estoril Praia – Boavista, 18h00.FC Porto – Gil Vicente, 20h30.Sporting de Braga – Santa Clara, 20h15.