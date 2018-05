FC Porto festeja título de campeão com triunfo frente ao Feirense

Inês Geraldo - RTP Comentários 06 Mai, 2018, 22:29 / atualizado em 06 Mai, 2018, 22:33 | 1.ª Liga

Na partida de consagração do novo campeão nacional, o FC Porto recebeu um Dragão em festa e um Feirense aflito na classificação. O jogo começou de forma morna mas com a equipa de Sérgio Conceição a controlar.



O primeiro sinal de perigo chegou dos pés de Soares. O avançado portista, à entrada da área, enquadrou-se com baliza de Caio Secco mas rematou ao lado, perto do poste das redes do Feirense. Pouco depois, Alex Telles tentou a sorte de livre direto mas falhou o alvo.



Brahimi marca o golo da noite

Já depois do quarto de hora, Crivellaro esteve perto de surpreender Casillas. O jogador do Feirense aproveitou o adiantamento do guarda-redes e tentou fazer o chapéu, que ainda embateu na barra. Um minuto depois, Sérgio Oliveira teve um grande remate, após cruzamento de Otavio, mas o médio atirou por cima.O jogador português continuou a tentar chegar ao golo mas sem acertar na baliza, tal como aconteceu aos 30 minutos de jogo. O Feirense foi tentando incomodar Casillas mas sempre com a defesa portista a tirar o perigo. Kakuba ainda tentou a meia distância mas rematou ao lado.Até que Sérgio Oliveira colocou o Estádio do Dragão em alvoroço. Grande jogada de Marega e Ricardo Pereira. O lateral cruza, a defesa do Feirense corta e o médio recebeu com peito e rematou de primeira para o primeiro golo da noite.Até ao fim dos primeiros 45 minutos, Edson Farías tentou o empate mas Marcano opôs-se a uma boa jogada individual do brasileiro.A segunda metade do jogo iniciou-se com o FC Porto à procura do segundo golo. Sérgio Oliveira deu o primeiro aviso aos 52 minutos com um cabeceamento que passou ao lado. Aos 57 minutos, o momento do jogo.Grande jogada de entendimento na equipa do FC Porto. Do lado direito, Sérgio Oliveira passa para Herrera que descobre Aboubakar. O avançado encontrou Brahimi com um passe picado e o argelino com um toque subtil de primeira tirou um adversário do caminho e bateu Caio Secco pela segunda vez na noite.Já depois dos 70 minutos de jogo, Luís Godinho marcou uma grande penalidade por falta de Briseño sobre Hernâni. No entanto, após consulta do VAR, o árbitro mudou para livre direto, por falta fora da área.O Feirense continuou a demanda pelo golo de honra mas Crivellaro não acertou com a baliza. Até que nos descontos, J. Valencia cabeceou de forma certeira para o fundo das redes de Casillas mas sem salvar a equipa de Santa Maria da Feira da derrota.E é com um triunfo por 2-1 que o FC Porto fechou a época no Dragão e festejou a conquista do 28.º título de campeão nacional com os seus adeptos.