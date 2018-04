FC Porto ganha na Luz e põe Sporting na corrida ao título

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Abr, 2018, 08:27 / atualizado em 16 Abr, 2018, 09:59 | 1.ª Liga

Um golo do mexicano Herrera, no minuto 90, chegou para o FC Porto ganhar ao Benfica na Luz e deixar os "dragões" mais perto de serem campeões nacionais de futebol, quando faltam quatro jogos para fechar a I Liga.



Com 30 jornadas, volta a haver mudança no topo da classificação e agora a vantagem é para o FC Porto, com 76 pontos contra 74 do tetracampeão nacional. Mas até mesmo Sp. Braga e Sporting, a seis e três pontos, respetivamente, ainda têm hipóteses matemáticas de terminar em primeiro.



Em poucas horas, o Benfica não só caiu para segundo como viu o Sporting ficar a depender de si próprio para chegar ao este ano muito desejado segundo lugar, já que o terceiro posto não dará para mais que a Liga Europa.

Derrota interrompe ciclo positivo



Na Luz, o jogo da época parecia pender para os interesses do Benfica, mesmo fazendo pouco por isso, já que o empate o favorecia. Mantinha a liderança e só tinha mais um grande obstáculo para ultrapassar, contra o Sporting, a 5 de maio.



Mas não foi assim, e em cima do minuto 90 a festa anunciada "morreu", graças a um belo remate de longe do mexicano Hector Herrera, em arco, a bater Bruno Varela.



Sem o lesionado Jonas, melhor marcador do campeonato, com 33 golos, o Benfica teve mais ascendente, só que sem criar grandes ocasiões de perigo, e acabou por sucumbir ante a equipa lusa que melhor consegue ultrapassar o ambiente hostil de um jogo no Estádio da Luz.



Há 37 jornadas, desde 12 de fevereiro de 2016, que o Benfica não perdia em casa, mas outras belas séries dos encarnados também ficaram pelo caminho ao início da noite de domingo, como a de nove jogos a ganhar para o campeonato.

Dois lugares para três

A brilhante recuperação na Liga, que na primeira volta parecia destinada a FC Porto ou Sporting, acaba aqui, mas o campeonato está longe de estar entregue e o FC Porto terá ainda, nos quatro jogos que lhe falta, de enfrentar Marítimo e Vitória de Guimarães, fora, e Feirense e Vitória de Setúbal, no Dragão.



Quanto ao Benfica, fica agora à mercê do Sporting, no que se refere ao segundo lugar. Os verdes e brancos ganharem ao Belenenses no Restelo, por 4-3, num jogo com várias reviravoltas no marcador e com a inevitável polémica ligada às grandes penalidades.



Depois das estimulantes vitórias sobre Paços de Ferreira (2-0) e Atlético de Madrid (1-0), os 'leões' deram outro bom pontapé na crise, ganhando um jogo que começou a pender para os 'azuis' e que depois esteve empatado 3-3.



Os locais adiantaram-se através de uma grande penalidade transformada por Yebda (7 minutos), após o que Sporting chegou ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Bas Dost (12), Gelson Martins (16) e Acuña (41).



Na segunda parte, Licá (65) e Fredy, este de penálti (79), restabeleceram a igualdade. Os "leões" garantiram a vitória também com um penálti, apontado por Bruno Fernandes (80), em lance sancionado com recurso ao videoárbitro e muito contestado pelos azuis, do qual resultou a expulsão de Yebda.

Eis o que falta jogar aos quatro primeiros classificados:

FC Porto (76 pts.): Setúbal (casa22/04), Marítimo (fora29/04), Feirense (casa06/05) e V. Guimarães (fora13/05).

A equipa portista tem ainda um jogo com o Sporting, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.



Benfica (74 pts.): Estoril (fora-22/04), Tondela (casa29/04), Sporting (fora-06/05) e Moreirense (casa-13/05).



Sporting (71 pts.): Boavista (casa-22/04), Portimonense (fora-29/04), Benfica (casa-06/05) e Marítimo (fora (13-05).

A equipa sportinguista tem ainda um jogo com o FC Porto, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.



SC Braga (68 pts.): Marítimo (casa-15/04), Belenenses (fora-29/04), Boavista (casa-06/05) e Rio Ave (fora-13/05).