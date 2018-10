FC Porto prepara estreia na Taça de Portugal sem 11 internacionais

Lusa Comentários 10 Out, 2018, 16:04 | 1.ª Liga

O sorteio realizado hoje ditou que o Vila Real, dos campeonatos distritais, é o adversário para a estreia dos portistas na edição 2018/19 da Taça de Portugal, agendada provisoriamente para 21 de outubro, mas que, de acordo com os ‘dragões’, em breve terá data e hora oficial.



Danilo e Sérgio Oliveira (seleção de Portugal), Diogo Leite e Bruno Costa (sub-21), Diogo Costa (sub-20), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (RD Congo) estão ao serviço das respetivas seleções.



De acordo com a nota publicada no sítio oficial dos portistas na Internet, relativo ao boletim clínico, o holandês Riechedly Bazoer fez treino integrado condicionado, enquanto o camaronês Vincent Aboubakar e Hernâni realizaram apenas tratamento.



O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, mais uma vez no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, à porta fechada.