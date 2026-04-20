FC Porto recebe Alverca em 02 de maio, dia que pode ser de festa

Segundo anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o jogo está marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de 30 jornadas, o FC Porto soma 79 pontos, contra 72 do Benfica e 71 do Sporting, que tem menos um jogo, pelo que poderá selar, matematicamente, o cetro à 32.ª jornada, sendo que não depende exclusivamente dos seus resultados.

Antes de receber o Alverca, o conjunto comandado pelo italiano Francesco Farioli desloca-se à Amadora, no domingo.

Em 02 de maio, um sábado, e além do embate do Dragão, realizam-se mais quatro encontros, entre os quais a receção do Famalicão ao ainda invicto Benfica, a partir das 18:00.

A ronda prossegue em 03 de maio, um domingo, e encerra em 04 de maio, uma segunda-feira, dia em que o ainda bicampeão em título Sporting é anfitrião do Vitória de Guimarães, pelas 20:15.

Programa da 32.ª jornada:

- Sábado, 02 mai:

Nacional -- AVS, 15:30

Moreirense -- Estrela da Amadora, 15:30

Arouca -- Santa Clara, 15:30

Famalicão -- Benfica, 18:00

FC Porto -- Alverca, 20:30

- Domingo, 03 mai:

Casa Pia -- Tondela, 15:30

Sporting de Braga -- Estoril Praia, 18:00

Rio Ave -- Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 04 mai:

Sporting -- Vitória de Guimarães, 20:15