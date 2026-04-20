EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

FC Porto recebe Alverca em 02 de maio, dia que pode ser de festa

FC Porto recebe Alverca em 02 de maio, dia que pode ser de festa

O FC Porto recebe o Alverca em 02 maio, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num embate que poderá, dependente dos resultados até lá, selar o 31.º título dos `dragões`.

Lusa /
Luis de la Mata - Reuters

VER MAIS

Segundo anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o jogo está marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois de 30 jornadas, o FC Porto soma 79 pontos, contra 72 do Benfica e 71 do Sporting, que tem menos um jogo, pelo que poderá selar, matematicamente, o cetro à 32.ª jornada, sendo que não depende exclusivamente dos seus resultados.

Antes de receber o Alverca, o conjunto comandado pelo italiano Francesco Farioli desloca-se à Amadora, no domingo.

Em 02 de maio, um sábado, e além do embate do Dragão, realizam-se mais quatro encontros, entre os quais a receção do Famalicão ao ainda invicto Benfica, a partir das 18:00.

A ronda prossegue em 03 de maio, um domingo, e encerra em 04 de maio, uma segunda-feira, dia em que o ainda bicampeão em título Sporting é anfitrião do Vitória de Guimarães, pelas 20:15.

Programa da 32.ª jornada:

- Sábado, 02 mai:

Nacional -- AVS, 15:30

Moreirense -- Estrela da Amadora, 15:30

Arouca -- Santa Clara, 15:30

Famalicão -- Benfica, 18:00

FC Porto -- Alverca, 20:30

- Domingo, 03 mai:

Casa Pia -- Tondela, 15:30

Sporting de Braga -- Estoril Praia, 18:00

Rio Ave -- Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 04 mai:

Sporting -- Vitória de Guimarães, 20:15

Tópicos
PUB
PUB