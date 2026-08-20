FC Porto recebe Arouca em jogo pela liderança, Marítimo espreita

O Sporting de Braga ficará, aliás, com dois jogos em atraso, já depois de um quadro de infeções gastrointestinais no plantel às ordens do espanhol Carlos Vicens ter obrigado ao adiamento, para data a definir, da receção aos gilistas, da segunda jornada e que estava prevista para o último domingo.

Oschegam ao embate de domingo, com início às 20h30, instalados no topo da classificação, lado a lado com Arouca, com mais um golo marcado (cinco marcados e nenhum sofrido), e Marítimo, os três emblemas com pleno de vitórias.Os arouquenses têm sido uma boa surpresa neste arranque de campeonato, com um triunfo em Guimarães (1-0) e uma goleada em casa ao Moreirense (4-0), com o avançado espanhol Iván Barbero em evidência (dois golos).Em casa, o FC Porto não costuma facilitar e o favoritismo está todo do lado dos campeões, que, frente ao Arouca em 10 jogos no Dragão, apenas foram surpreendidos duas vezes, com um empate em 2023/24 e uma derrota em 2015/16.Antes do confronto entre estes dois líderes à entrada para a terceira ronda, o Marítimo, de regresso esta época ao principal escalão, tentará isolar-se já no sábado no comando da I Liga, em jogo no qual reencontra nos Barreiros (15h30) outro promovido, o Académico de Viseu.Também no sábado, o Sporting, com início de temporada a mostrar dificuldades -- empate na Amadora (2-2) e vitória sofrida em casa com o Vitória de Guimarães (3-2) --, recebe o Alverca, num jogo teoricamente acessível aos 'leões'.Rui Borges, que conta com um plantel profundamente revolucionado, face às saídas de Morita, Hjulmand, Quenda, Diomande, Ricardo Mangas ou Trincão, tem apostado na titularidade do grego Ioannidis em detrimento do melhor marcador da I Liga em 2025/26, o colombiano Luís Suárez.Ionnadis teve queixas musculares e saiu no jogo com os vimaranenses, mas, caso esteja em condições, é previsível que o treinador 'leonino' lhe volte a dar a titularidade no jogo de sábado, marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade.A terceira jornada irá ter ainda os jogos Estoril Praia-Rio Ave, no sábado, Vitória de Guimarães-Nacional e Santa Clara-Famalicão, no domingo, e Gil Vicente-Casa Pia, na segunda-feira, numa ronda 'incompleta.OsBenfica e Sporting de Braga, que disputam o acesso à fase de liga da Liga Europa e Liga Conferência, respetivamente, apenas entram em campo em setembro, com asa visitarem o Moreirense, no dia 9, e oso Estrela da Amadora, no dia seguinte.